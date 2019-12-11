«Я не хотел идти в политику»: воспоминания журналиста о последнем интервью с Лужковым

Для того, чтобы навести порядок в Москве, необходимо было наладить дисциплину и самоотверженно круглосуточно работать. Так в своем последнем интервью телеканалу «Звезда» говорил бывший столичный градоначальник Юрий Лужков. Продюсер «Звезды» Юлия Шамаль рассказала в программе «Открытый эфир» о своих впечатлениях от разговора с экс-мэром Москвы.

«Что меня удивило. Эта его резкость, мало совместимая, на мой взгляд, с жизнью в большой политике», - сказала Шамаль.

Она также назвала Лужкова эффективным менеджером и прекрасным хозяйственником.

«Он мне рассказал чисто человеческую историю. Он говорит: "Юль, я не хотел туда идти, в это во все. Вообще в политику. Я руководил огромным предприятием "Химавтоматика". У меня было в подчинении 20 тысяч человек. У меня был порядок, я занимался любимым делом, химией, наукой, проектированием. Все было хорошо. Меня вынудили, заставили, а когда я в итоге туда попал, я увидел, что там творится, я пришел в ужас". Дальше начался тот Лужков, та хорошая сторона Лужкова, которую мы все знаем, помним и многие из нас любят. Картошечка, говорит он, должна храниться при температуре 4 градуса, а капустка - ноль. И он вспоминает те времена. Говорит, склады заваленные гнилыми овощами, и где-то звучат такие страшные слова как голод уже по стране, а там ходят шикарно одетые, как он выразился, тетки с прическами и огромными кольцами, а у нее в углу склада капуста гниет. И я ей говорю, а ты не хочешь кольца снять и пойти порядок навести», - поделилась воспоминаниями продюсер «Звезды».

Юрий Лужков скончался накануне, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Он умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Последнее большое интервью Лужкова о своей судьбе, управлении столицей и о жизни после того, как он покинул пост мэра - смотрите на телеканале «Звезда».