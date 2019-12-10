Последнее интервью Лужкова: как бывший мэр Москвы поднимал столицу

Когда Юрий Лужков вступал на должность мэра Москвы, в столице не было практически ни одной стабильной и спокойной сферы. Об этом политик рассказал в своем одном из последних интервью «Звезде».

По его словам, в городе было сложно купить даже такой базовый продукт, как хлеб.

Продовольствие, поддержка пенсионеров, а также раскрутка промышленности - области, с исправлением которых приступил к своей работе тогда еще начинающий градоначальник.

«Город нигде не может найти деньги. Государство, наоборот, пытается оттянуть из города какие-то ресурсы, и нам нужно было находить средства для решения всех этих вопросов в московской экономической системе», - вспоминал Лужков.

По его словам, он также старался уделять внимание малому бизнесу и поощрять инициативу людей для того, чтобы они по факту могли решать некоторые вопросы вместо представителей государственной структуры.

Юрий Лужков умер сегодня на 84-м году жизни в одной из клиник Германии. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.