Перевозчик рассказал, чем оснащены поезда, идущие в Крым

Поезда «Таврия», которые с 23 декабря 2019 года будут соединять Санкт-Петербург и Москву с Крымом, оснащены самым современным оборудованием. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор компании-перевозчика Александр Ганов.

Он отметил, что время в пути из Санкт-Петербурга в Севастополь составит в среднем 43 часа, из Москвы в Симферополь - 33 часа, именно поэтому о комфорте пассажиров подумали заранее.

«Подвижной состав, который сформирован компанией, достаточно новый. Мы понимаем, что оснащены эти вагоны по самым современным требованиям. В каждом из них есть места для маломобильных пассажиров, есть кондиционеры, биотуалеты», - рассказал Ганов.

Продажи билетов на поезда, следующие в Крым, стартовали в пятницу, 8 ноября. Первый поезд на полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга, второй - 24 декабря из Москвы.