Эксперт объяснил мошенническую схему с фальшивыми билетами на «Локо» - «Ювентус»

Мошенничество с продажей фальшивых билетов на матч между «Локомотивом» и «Ювентусом» может не ограничиться единовременной потерей денег и иметь другие последствия для жертв. Об этом рассказал «Звезде» интернет-эксперт Станислав Антонов.

«Данную базу – базу из карт, логинов и паролей – они могут использовать для продажи уже другим мошенникам, которые могут отнестись к этим данным совершенно по-другому, с намного худшими последствиями», - пояснил он.

По словам Антонова, таким образом хакерам удастся выручить даже больше денег, нежели от простой продажи фальшивых билетов. В дальнейшем данные могут быть использованы мошенниками, например, для снятия денег с банковских счетов, отметил он.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперт советует очень внимательно относиться к сайтам, которые запрашивают какие-либо данные.

«Если вы что-то заполняете на сайте, там должна быть политика конфиденциальности, правильно введены контакты, сайт не должен быть устаревшим – нужно посмотреть визуальную составляющую сайта», - объяснил Антонов.

Также, добавил он, нужно удостовериться, что URL-адрес написан верно, без намеренных опечаток. Обычно, уточнил эксперт, такая маскировка сразу бросается в глаза.

Некоторые болельщики, в числе которых семья брата экс-вратаря «Локо» Руслана Нигматуллина, не смогли попасть на матч в Москве 6 ноября из-за мошенничества. На входе на стадион выяснилось, что билеты, купленные на одном из интернет-сайтов, на самом деле являются поддельными.