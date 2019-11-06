Губернатор сирийского Тартуса оставил запись в книге для почетных гостей на «Адмирале Эссене»

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад оставил на фрегате «Адмирал Эссен» запись в книге для почетных гостей. В ней он поблагодарил Черноморский флот за помощь и поддержку сирийской арабской армии в ее боевых задачах.

Сафуан Абу Саад оставил напутственные слова экипажу, а командир фрегата провел для делегации экскурсию по кораблю. Гости поднялись на главный командный пост, прошлись по палубе и осмотрели вооружение, имеющееся на борту.

Самую долгую остановку делегация сделала у ракетной палубы около шахт с крылатыми ракетами «Калибр». Гости интересовались тем, как устроены системы поражения и для каких целей они предназначены.

До этого российские фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» гостям доводилось видеть только со стороны - на борт они попали впервые.

Российские боевые корабли у берегов Сирии бывают регулярно, но в дальней морской зоне гостей на борт не принимают, поскольку там они находятся на рейде в постоянной готовности. Корабли отрабатывают задачи по обеспечению безопасности российской группировки. Попасть на корабль - редкий случай даже для руководства сирийского Тартуса.