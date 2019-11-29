Охотники за белой костью: как браконьеры истребляют лесных слонов в Габоне

Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков.

Всего в ста километрах от столицы Габона - Либревиля, на площади в пять тысяч квадратных километров, раскинулся национальный парк Вонга-Вонги. Именно здесь обитает самая крупная на планете популяция лесных слонов.

Сейчас в парке насчитывают более двух тысяч особей. В отличие от своих саванных сородичей, лесные слоны несколько меньше в размерах, и большую часть жизни проводят как раз в непроходимых африканских лесах.

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев не только смог увидеть самого крупного обитателя континента, но даже покормил его. Полуторатонного «малыша» зовут Манго, по аналогии с его любимым лакомством. Прежде чем 15-летний подросток осмелился зайти в лагерь, прошло четыре года. До сегодняшнего дня он ни разу не приближался к людям так близко.

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Пугливые от природы животные, чувствуют себя в безопасности в национальных парках, которых на территории Габона 13. Однако, именно этим и пользуются охотники за белой костью - браконьеры из соседних Камеруна и Конго.

«Браконьеры - это большая проблема. Много людей приходят убивать слонов. Нам удалось снизить рост этих преступлений, но нам очень нужна помощь. Сейчас в Камеруне слонов уже почти не осталось, в Конго - тоже. Только в Габоне нам удалось сохранить этих животных. Здесь их очень много, и они не боятся людей. И браконьеры пользуются этим, они убили очень много слонов», - рассказал начальник охраны национального парка Вонга-Вонги Прадель Ноберт.

За последние 15 лет поголовье слонов в Африке сократилось на 70%. На фото добыча лишь одной браконьерской группы в национальном парке Минкебе, на границе с Конго.

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Бивни слонов, шкуры муравьедов и клыки пантер - товар, за который на черных рынках Азии готовы платить огромные деньги. Поэтому желающих поживиться за счет отстрела редких животных на территории Габона с каждым годом все больше.

Власти страны ведут, без преувеличения, настоящую войну с браконьерами. Однако, вооруженные группы с каждым разом растут, к тому же зачастую браконьеры оснащены значительно лучше, чем охрана парков. Только за последние 10 лет в перестрелках с нелегалами погибли более 1000 сотрудников парков. В сложившейся ситуации, власти Габона обратились за помощью к России.

Первый российский самолет со стрелковым вооружением, переданным Габону российским оборонным ведомством, уже приземлился в Либревиле.

«Российская Федерация пришла в Габон и оказала нам неоценимую помощь, предоставив нашим людям вооружение - жандармам и егерям. Мы также рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с вашей страной. Мы надеемся, что нам удастся заключить соглашение с российской стороной о направке к нам военных инструкторов, которые бы обучили сотрудников наших парков противостоять браконьерам в бою. Не убивать их, а эффективно бороться с ними в непростых условиях непроходимых лесов», - отметил министр лесного хозяйства и окружающей среды Габона Ли Уайт.

С получением российского стрелкового вооружения ситуация должна измениться. Теперь власти Габона смогут усилить подразделения, ответственные за борьбу с браконьерской угрозой, и защитить от истребления редкие виды животных.