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«Квартира ходила ходуном»: очевидцы рассказали о землетрясении в Албании

Светлана Головина
22:38 26.11.2019
Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло неподалеку от столицы Тираны.
© Видео: ТРК «Звезда», Ora News Lajme, News24 Albania, Report TV, YouTube © Фото: ТРК «Звезда, Ora News Lajme, News24 Albania, Report TV, YouTube

В ночь на 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Очевидцы рассказали «Звезде» о самом моменте стихийного бедствия и о том, как сейчас выглядит город.

«В 4 часа утра, я думаю, было землетрясение около 7 баллов. Квартира ходила ходуном, все падало, шаталось, падала мебель, все с полок в течение 2 минут. Было очень страшно! Сейчас все люди боятся заходить в квартиры и не знают как им ночевать дома», - рассказала жительница албанского Дурреса Виктория Маркова.

Землетрясение было настолько сильным, что хорошо ощущалось и в Черногории. По словам жительницы Будвы Алисы Ничики, вторая волна толчков началась в 7 утра и в это время шатало кровать как при качке.

«На улице выли собаки, дом трясло, все скрипело, а затем через 2 часа сильный толчок снова повторился», - отметила еще одна жительница Черногории Елена.

По последним данным число жертв разрушительного землетрясения возросло до 20 человек, пишет издание Albanian Daily News. При этом множество людей до сих пор находится под завалами. Власти не исключают, что количество погибших может возрасти.

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