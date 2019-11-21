В ФСБ показали изнутри «угробленные» украинские корабли

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент их передачи Киеву. Также было размещено видео процедуры подписания актов приема-передачи.

Данное решение в ФСБ приняли в связи с недовольством командующего ВМС Украины Игоря Воронченко относительно якобы угробленных россиянами украинских бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу». Речь шла о «снятых плафонах, розетках и унитазах».

На кадрах видно, что корабли были переданы украинской стороне в нормальном состоянии, с исправной сантехникой. При этом, по данным ФСБ РФ, если за время перехода от Крыма до Очакова украинская сторона сама «угробила» суда и довела сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема Киева.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вернули суда Киеву. В МИД РФ прокомментировали процедуру возврата и отметили, что все процессуальные действия компетентных органов страны выполнены, и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

Двадцать пятого ноября 2018 года три украинских судна незаконно пересекли государственную границу России в Черном море. На законные требования российских пограничников нарушители реагировать не стали. В результате инцидента все три корабля были задержаны.

Среди членов экипажей судов оказались сотрудники СБУ, которые, по мнению российских правоохранителей, руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе