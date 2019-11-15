Москвичи не увидят снега до конца ноября

Росгидрометцентр пообещал бесснежный ноябрь в Москве, а то и в первую неделю декабря. На середину ноября (15-е число) в столице и близлежащих к ней областях - Рязанской, Владимирской и Тульской, - выпала либо половина месячной нормы осадков, либо только около 40 процентов. Об этом рассказал «Звезде» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«С учетом того, что как минимум до следующей пятницы следующей недели у нас погоду будет определять обширный антициклон, включая и московский регион, и ближайшие приграничные области Центрального федерального округа, соответственно, прироста осадков мы особо не ожидаем. Сейчас у нас средняя суточная температура выше на 5-6 градусов, то есть по климатическим нормам у нас 15 ноября в Москве должна быть средняя суточная температура -1 градус, а у нас и ночью было +1. В Москве и непосредственно по области температура опускалась от нуля до -2 градусов, но днем были положительные температуры в центре Москвы и в пределах МКАДа до 4-7 градусов. Такой же примерно температурный фон сохранится и в выходные дни», - рассказал синоптик.

В конце следующей недели температура будет постепенно снижаться до слабоотрицательных значений в ночные часы: по области до -5, а днем - около 0. В Москве температура будет колебаться от +2 до -2, а ночью уходить в слабый минус до утренних заморозков.

Температура приблизится к своим нормальным зимним значениям, по прогнозу Росгидромета, только в последнюю пятидневку ноября. Осадков же и в это время синоптики ожидают в количестве только 55 процентов от месячной нормы.