«Меня охраняет женщина!»: личный телохранитель Киану Ривза рассказала о визите актера в Петербург

Региональный директор национальной ассоциации телохранителей Виктория Корчагина рассказала о своей работе во время визита актера Киану Ривза в Санкт-Петербург. Известная женщина-телохранитель настоящий профессионал своего дела. Она обеспечивала безопасность как зарубежных, так и российских звезд. В 2004 году Корчагина обеспечивала безопасность концерта Пола Маккартни на Дворцовой площади, на котором было девяносто тысяч поклонников. Также она работала на всех олимпийских играх с руководством компании ВР, охраняла английскую принцессу Сару Фергюсон, супругу Пола Макартни и подчиненных Билла Гейтса. Имена российских звезд она не назвала.

Корчагина охраняла актера Киану Ривза во время его визита в Санкт-Петербург. Имея большой личный и руководящий опыт, Корчагина сразу усилила охранную группу и добавила машину сопровождения, так как знала, что «здесь не будет как в Канаде или Америке».

«Это оправдало себя буквально на второй день», - вспоминает телохранитель.

Тысячи поклонников, десятки фотографов окружали Киану Ривза, когда он находился в северной столице на съемках.

«Толпы были везде: возле отеля, на съемочной площадке – везде, где бы он ни появлялся. Поэтому работать приходилось много, соображать быстро», - рассказала «Звезде» Корчагина.

Первая реакция «звезды первой величины» была неоднозначная, вспоминает женщина.

«До чего я докатился?! Меня охраняет женщина!» - вспоминает слова актера Корчагина.

Однако, по ее словам, актер высоко оценил работу своего телохранителя и подписал фотографию «Виктория, вы лучшая!».