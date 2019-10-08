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В ДНР показали снаряды НАТО, которыми обстреливали республику

Екатерина Габель
17:13 08.10.2019
Мина, которую представители Народной милиции ДНР обнаружили на территории поселка Старомихайловка, была произведена в одной из стран НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин показал корреспонденту «Звезды» мину, которую применяют ВСУ против мирных жителей в Донбассе. По его словам, подобный снаряд производится только в странах НАТО.

«Это мина калибра 60 миллиметров. Такие производятся в странах НАТО, в том числе в Хорватии и Македонии сейчас. По советской номенклатуре такого калибра снарядов не было. И минскими соглашениями ограничены минометы 82 миллиметра. И вроде как данная мина под минские соглашения не подходит, но предельно ясно, что это такой обман - лазейка, которую используют украинские военнослужащие для того, чтобы продолжать обстрелы», - пояснил Никитин.

Мину ополченцы нашли в поселке Старомихайловка. Снаряд был прикреплен к беспилотнику и сброшен на территорию, где продолжают жить люди.

«На нем можно увидеть крепление, которое использовалось, чтобы крепить данный боеприпас к БПЛА. Этот аппарат упал с беспилотника, благодаря чему хвостовик остался целым. Он выполнен из алюминия», - объяснил официальный представитель НМ ДНР.

Несмотря на свой размер, найденная ополченцами мина представляет большую опасность для мирных жителей. Боеприпас рассыпается на множество мелких осколков, способных смертельно ранить человека.

Ранее украинские силовики обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов запад Донецка. Основной удар приняла на себя Горловка, но под обстрел также попали Старомихайловка и Коминтерново. Один из снарядов угодил в детский сад, но по счастливой случайности из-за выходного дня никто из детей не пострадал.

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