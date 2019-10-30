Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины

Сумбарина, найденная съемочной группой программы «Военная приемка» в акватории Балтийского моря, скорее всего, является немецкой. Такую точку зрения на основе снятых изображений подлодки высказал председатель совета ветеранов-подводников Балтийского флота Николай Хромов.

«Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе Куршской косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка, которые здесь воевали в годы Великой Отечественной войны.

Это, скорее, немецкая лодка. По силуэту, по расположению шахты РДП, я полагаю, что это подводная лодка фашистской Германии, которая принимала участие в войне на Балтийском море.

Это средняя подводная лодка, имеющая на своем борту 4-6 торпед и способная вести разведку в районе (сроком) до месяца у советских баз», - отметил он.