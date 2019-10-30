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Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины

Вадим Иванов
11:55 30.10.2019
Обнаружить заросшую ракушками, предположительно, немецкую субмарину удалось благодаря уникальному гидроакустику противоминного корабля «Александр Обухов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сумбарина, найденная съемочной группой программы «Военная приемка» в акватории Балтийского моря, скорее всего, является немецкой. Такую точку зрения на основе снятых изображений подлодки высказал председатель совета ветеранов-подводников Балтийского флота Николай Хромов.

«Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе Куршской косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка, которые здесь воевали в годы Великой Отечественной войны.

Это, скорее, немецкая лодка. По силуэту, по расположению шахты РДП, я полагаю, что это подводная лодка фашистской Германии, которая принимала участие в войне на Балтийском море.

Это средняя подводная лодка, имеющая на своем борту 4-6 торпед и способная вести разведку в районе (сроком) до месяца у советских баз», - отметил он.

Говорить о том, при каких обстоятельствах субмарина могла погибнуть, по мнению ветерана, преждевременно.

«По снимку трудно определить, не видно место ее поражения. Но я считаю, что эта подводная лодка могла в послевоенные годы уже вести разведку у балтийской базы и потом или погибла по вине личного состава, или попала под таран выходящего транспорта», - заключил Николай Хромов.

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