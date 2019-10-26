«В баню схожу»: Бутина о ближайших планах

Россиянка Мария Бутина рассказала, что сделает первым делом, когда окажется дома.

«В баню схожу», - призналась девушка, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды».

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Бутина вылетела на родину. Сегодня она прилетела в Москву. В столичном аэропорту Шереметьево ее встретили отец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и десятки журналистов.

Отец Марии Валерий Бутин поблагодарил всех, кто поддерживал его семью и саму девушку на протяжении почти полутора лет - МИД России, правозащитников, Госдуму, юристов, журналистов.