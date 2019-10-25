Разведка ДНР заявила о подготовке госпереворота на Украине

Украинские праворадикалы готовят серию террористических актов на территории страны. С таким заявлением выступил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, организаторы диверсий рассчитывают обвинить в случившемся ополченцев народных республик Донбасса и на фоне народного недовольства попытаться осуществить государственный переворот. Подготовкой террористов из запрещенной в России организации «Азов»* занимаются силы специальных операций Украины, считает Басурин.

«Команда Порошенко задумала организовать теракты на двух подконтрольных Киеву химзаводах в Авдеевке и Дзержинске. Они сделают подрывы, после этого обвинят ополченцев в совершении теракта и на этой волне попытаются предпринять попытку госпереворота. Они свозят оружие и собираются в штабы по всей стране. Переговорный процесс прекратится, Порошенко вновь вернется к власти на Украине, и начнется вакханалия, которая была до этого на протяжении пяти лет», - заявил Басурин в эксклюзивном интервью «Звезде».

В случае успеха операции переговорный процесс о мирном урегулировании кризиса в Донбассе будет свернут, а все достигнутые договоренности отменены, предупреждает Басурин. К тому же наступят катастрофические последствия от отравления окружающей среды и населения, проживающего в районе химических предприятий.

На случай неудачи у команды бывшего президента Украины заготовлен запасной вариант, уверен представитель самопровозглашенной республики.

«Мы располагаем разведданными, что представители команды Петра Порошенко и праворадикалы, которые его поддерживают, готовят государственный переворот на Украине. Двадцать девятого числа в Мариуполе будет проходить экономический форум. На нем будут присутствовать президент и премьер-министр Украины, и в это время будет предпринята попытка дестабилизации ситуации в общем. В Харькове собираются праворадикалы, которые планируют принять участие в смене власти и дестабилизации внутренней ситуации на Украине», - отметил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР.

Подобная активность боевиков стала возможной на фоне неспособности команды нового президента Владимира Зеленского повлиять на ситуацию, считает Басурин. По его мнению, нынешнее руководство Украины потеряло контроль над страной и можно утверждать, что начавшийся мирный процесс так и не будет доведен до конца.

*«Азов» - террористическая организация, запрещена в РФ