В Минобороны показали Землю Франца-Иосифа с высоты птичьего полета
Экспедиция на Землю Франца-Иосифа была проведена Северным флотом во взаимодействии с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало видео, снятое во время экспедиции на Землю Франца-Иосифа.
За 44 дня участники экспедиции совершили более 20 высадок на арктические острова. Они подтвердили образование пяти новых островов, вышедших из-под ледника возле Новой Земли, и обнаружили «превращение» полуострова в остров на Земле Франца-Иосифа.
Гидрографы провели комплекс исследований и промеров, в результате которых была определена максимальная глубина Баренцева моря. Она составила 632 метра.