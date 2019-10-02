В Минобороны показали Землю Франца-Иосифа с высоты птичьего полета

Министерство обороны РФ опубликовало видео, снятое во время экспедиции на Землю Франца-Иосифа.

За 44 дня участники экспедиции совершили более 20 высадок на арктические острова. Они подтвердили образование пяти новых островов, вышедших из-под ледника возле Новой Земли, и обнаружили «превращение» полуострова в остров на Земле Франца-Иосифа.

Гидрографы провели комплекс исследований и промеров, в результате которых была определена максимальная глубина Баренцева моря. Она составила 632 метра.