«Крым - наш»: князь Георгий Романов заложил камень на месте встречи Николая II с женой

В 2020 году на месте встречи Николая II и Александры Федоровны появится памятник. Сегодня в Алуште торжественно состоялась закладка камня с табличкой, которая описывает события 125-летней давности.

© ТРК "Звезда"

В мероприятии принял участие князь Георгий Романов. Он отметил, что для него большая честь - присутствовать при закладке камня. Он также выразил свое отношение к нахождению полуострова Крым в составе России.

«Крым - наш. Реальность истории, реальность нашей жизни. Россия и Крым, как они всегда в истории, они были одной страной. И такие инициативы, такие памятники, как который мы сегодня открываем, начало этого памятника - показать всем в мире, что наша история всегда была одна», - заявил «Звезде» Георгий Романов.

Он также примет участие в международной конференции и ряде культурных мероприятий в Крыму.

Проект памятника встрече Николая II и Александры Федоровны выберут по результатам конкурса. Его итоги подведут уже 15 декабря.