Стреляют по своим же: как ВСУ имитируют атаку со стороны ДНР

Неделю назад в Сети появилось видео, на котором жители села Золотое рассказывают, как ВСУ имитируют обстрелы со стороны ДНР. Они, не получая ответа со стороны республики, разворачиваются и начинают стрелять по своим же позициям.

Съемочная группа «Звезды» нашла еще одно подтверждение этому. Приехав на передовую, корреспондент Екатерина Габель спросила сопровождавшего бойца о том, были ли на самом деле такие ситуации.

«Два дня назад был обстрел наших позиций из стрелкового вооружения, из РПГ. Мы отвечать им не стали. Они подождали полчаса, и мы услышали, что за их позициями раздались разрывы», - рассказал боец с позывным Тихий.

Он также предположил, что на той стороне от таких самообстрелов есть и разрушения у мирных жителей.

Напомним, седьмого октября глава МИД Украины назвал семь дней тишины обязательным условием для проведения разведения сил и средств. Однако обстрелы продолжаются. Правда, президент Незалежной Владимир Зеленский уверен, что на передовых «уже два дня тишина».