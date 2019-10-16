Кузнецова взяла на контроль ситуацию с избиением детей в московском Центре развития и коррекции

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в курсе ситуации, случившейся в московском Центре развития и коррекции.

«Ужасающая ситуация, особенно учитывая тот факт, что в этой школе обучаются дети с особенностями развития - порой они не могут ни ответить, ни пожаловаться на плохое отношение к себе. Сейчас по данному факту проводится проверка, работают уполномоченные органы, с детьми занимаются психологи», - сказала Кузнецова «Звезде».

Детский омбудсмен считает, что детям нанесена травма, которую будет не так просто забыть.

В отношении педагога, допустившего жестокое обращение с детьми, возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Кузнецова также высказалась по поводу развития коррекционных школ, но при условии качественного подбора персонала.

«Мы за то, чтобы коррекционные школы развивались, но, конечно, для таких организаций одним из самых важных должен оставаться вопрос качества подбора специалистов. Только на этом этапе можно профилактировать подобные происшествия, а не разбираться с их последствиями, когда ситуация уже вышла из-под контроля», - отметила детский омбудсмен.

О том, что учитель избивала детей из коррекционного класса в Москве, стало известно накануне. В Сети было опубликовано видео, где женщина бьет по спине, голове и рукам девочку, толкает ее и повышает на нее голос.