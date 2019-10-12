Отец Цоя оценил решение «Кино» дать концерт спустя 30 лет

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал решение участников группы «Кино» провести концерты после 30 лет тишины.

В разговоре со «Звездой» Роберт Цой отметил, что не имеет ничего против подобных проектов, но сам лично в них участвовать не будет.

«Я считаю, что раз круглая дата - надо было что-то предпринимать. Вот они и предприняли это. Я думаю, что все нормально. Но я не участник», - объяснил свою позицию Цой-старший.

Группа «Кино» объявила о новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве, которые должны состояться в 2020 году. Они запланированы на осень. В шоу будут использовать голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Над программой работают гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов.