МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах крупнейших фастфудов

Кроме того, исследование выявило наличие ДНК курицы в 10 образцах.
Владимир Рубанов 06-08-2026 08:03
© Фото: Silas Stein dpa, Global Look Press

Роскачество провело исследование бургеров, продаваемых в 20 крупнейших сетях быстрого питания. Основные проблемы выявили в сфере соблюдения базовых санитарных правил, пишет РИА новости. В частности, в бутербродах нашли бактерии группы кишечных палочек.

Проверка охватила 488 показателей, в том числе безопасность, качество и достоверность маркировки. В бургерах марок BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский» выявили нарушения технических регламентов по микробиологии. В продукции нашли бактерии группы кишечных палочек и значительное превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В некоторых случаях нормативы были превышены более чем в 15 раз.

Кроме того, эксперты обнаружили несоответствия заявленному составу в ряде образцов. В продукции «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up найшли посторонние растительные компоненты, не указанные в составе.

Гистологическое исследование выявило наличие ДНК курицы в 10 образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако, как подчеркнули в Роскачестве, намеренного добавления курицы не было. Ее присутствие является «следовым» результатом использования общего оборудования для различных мясных продуктов.

При этом бургеры от «Вкусно - и точка», Burger King и Steak it easy показали высокий уровень качества. Роскачество передало информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия мер. Производителей тоже уведомили о результатах, и некоторые сети уже начали внутренние проверки.

Ранее сообщалось, что в России появится ГОСТ на шаурму. В нем укажут рекомендации по составу, технологии и срокам годности этого продукта.

#в стране и мире #проверка #еда #Исследования #питание #продукты #кафе #нарушения #бактерии #роскачество #рестораны #Качество #кишечная палочка #санитарные нормы #бургеры #Роспотребнадзора #сети быстрого питания
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 