Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах крупнейших фастфудов

Роскачество провело исследование бургеров, продаваемых в 20 крупнейших сетях быстрого питания. Основные проблемы выявили в сфере соблюдения базовых санитарных правил, пишет РИА новости. В частности, в бутербродах нашли бактерии группы кишечных палочек.

Проверка охватила 488 показателей, в том числе безопасность, качество и достоверность маркировки. В бургерах марок BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский» выявили нарушения технических регламентов по микробиологии. В продукции нашли бактерии группы кишечных палочек и значительное превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В некоторых случаях нормативы были превышены более чем в 15 раз.

Кроме того, эксперты обнаружили несоответствия заявленному составу в ряде образцов. В продукции «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up найшли посторонние растительные компоненты, не указанные в составе.

Гистологическое исследование выявило наличие ДНК курицы в 10 образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако, как подчеркнули в Роскачестве, намеренного добавления курицы не было. Ее присутствие является «следовым» результатом использования общего оборудования для различных мясных продуктов.

При этом бургеры от «Вкусно - и точка», Burger King и Steak it easy показали высокий уровень качества. Роскачество передало информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия мер. Производителей тоже уведомили о результатах, и некоторые сети уже начали внутренние проверки.

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