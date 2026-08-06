Тяжелая артиллерия группировки войск «Восток» перепахивает лесопосадки в окрестностях села Зарница. Массированная артподготовка - верный признак скорого штурма. Враг ждал наката штурмовиков, когда они уже были в населенном пункте. В Зарницу бойцы 5-й танковой бригады просачивались несколько дней малыми группами через минные заграждения.

«Заходили группами, разделялись на двойки и держались на большом расстоянии. Смотреть надо под ноги хорошо и слушать небо. В основном растяжки ставят, гранаты, ТМки. Все, что можно поставить на растяжку, - все ставят», - рассказал стрелок Саид.

Пришли уже с Победой. Боец с таким позывным просочился одним из первых. Несколько дней он вел разведку.

«Окопался и вел наблюдение: где находятся его точки БПЛА, минометы, где сам противник располагается, куда заходит - все докладывал. Противник ходил расслабленный, ничего не боялся, думал - наших там нету, никто за ним не наблюдает. Ходили рядом, слышал их голоса», - говорит этот боец.

Но ни Победа, ни наша воздушная разведка не могли заглянуть под землю. Там у врага была сеть кротовых ходов. Ее штурмовикам 5-й танковой бригады пришлось распутывать уже на месте.

«Заходили мы в блиндаж - первая комната была большая. За ней было укрепление, поворот налево - еще одна комната была. За ней - третья. И там были лисьи норы прокопаны, прокопанные в стене ходы, лазы. И там они прятались до последнего. Не могли их взять ни гранатами, ни минами», - рассказывает стрелок Ростов.

Но такие укрепления были далеко не у всех. Тех, кого привели на убой, вээсушные командиры бросили просто в окопы.

«Сидели "птичники", бэпээлашники в этом блиндаже. Поэтому они сопротивлялись до последнего, у них все было оборудовано очень хорошо. Это не простая пехота там сидела. Простые пехотинцы в обычных сидят. Там по 2-3 человека, и быстро получается их взять, и они в основном сдаются», - объяснил Ростов.

Сдаться в плен было лучшим решением. Отступающих встречали операторы FPV-дронов Восточной группировки. На ходу жгли автомобили и бронетехнику. Догнали танк противника - сейчас на передовой это редкая цель. Куда больше квадрациклов. Их тоже догоняют, но есть шанс эвакуироваться. Во время освобождения было уничтожено полсотни только тяжелых вражеских гексакоптеров.

Село Зарница расположено на возвышенности. Оно было важным участком обороны ВСУ в Запорожской области. Там подразделения группировки «Восток» динамично продвигаются в западном направлении, расширяют плацдарм вдоль реки Верхняя Терса и усиливают изоляцию ключевого укрепрайона ВСУ в городе Орехов.

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