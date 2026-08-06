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Бойцы железнодорожных войск показали, как разминируют пути в зоне СВО

Армейские железнодорожные войска прикрывают всю железнодорожную сеть приграничья.
Виктория Косогляденко Анастасия Митина 06-08-2026 05:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Шестого августа железнодорожным войскам в России исполняется 175 лет. Сейчас военнослужащие железнодорожных войск занимаются восстановлением и разминированием железнодорожных путей в зоне СВО, а также в приграничных территориях.

Противник пытается наносить удары по гражданской инфраструктуре. В том числе, по железным дорогам. И тут на помощь приходят бойцы железнодорожных войск.

До места удара военным проще всего и быстрее добраться мобильным расчетом. Точно также на мотоцикле можно при необходимости подвести саперное оборудование для разминирования.

Саперы ведут разминирование железнодорожных путей, уничтожая на месте то, что осталось от беспилотников ВСУ. Теперь это груда металла.

Армейские железнодорожные войска прикрывают всю железнодорожную сеть приграничья. Прежде чем проехать по рельсам, по ним нужно сначала «пролететь» и «ощупать» их. Это делают управляемые беспилотники и роботы. Так, комплекс по рельсам въезжает в опасную зону, а боец видит все через камеру на платформе.

«Выставляем камеру по ходу движения туда, куда нам надо двигаться. Движение вперед назад и поехали», - рассказал оператор роботизированного комплекса с позывным Смотритель.

Пока робот ездит, военные находятся в укрытии. И только когда участок полностью обследован и разминирован, можно поближе рассмотреть последствия теракта на железной дороге.

«На этом участке недавно был прилет. Висят оборванные провода. Здесь сбили несколько беспилотников, из-за чего сильно повреждена контактная сеть. Теперь она под замену. А саперы прямо сейчас обследуют рельсы и все что с ними рядом», - рассказала корреспондент Zvezdanews Виктория Косогляденко.

Оператор дрона с позывным Жонглер получил свой позывной за умение управлять одновременно пультом и дроном. Теперь еще фиксирует воздушное наблюдение, не пропустит на рельсы диверсантов. А Елка, дрон-перехватчик, не подпустит летающих вредителей.

«Мы фиксируем цель, происходит захват. Дрон уходит и поражает цель под воздействием прямого попадания», - рассказал оператор подразделения БПЛА с позывным Черный.

Киевский режим мстит регионам, которые вошли в состав России порчей инфраструктуры. С доставкой грузов помогают бронепоезда: в огне не горят и идут напролом. На платформах стоят зенитные установки и пулеметчики, который держат круговую оборону вчетвером,спина к спине. Стрелок с позывным Шаман и его отряд - самые результативные посбитым бала.

Все отметины на броне - это только за последнюю неделю, обычно их закрашивают сразу. Эти пока еще не успели. У железнодорожников и без этого сейчас много работы на вверенных территориях.

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