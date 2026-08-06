Компания Wildberries начала подготовку к запуску собственного мессенджера

Компания Wildberries может в скором времени может запустить свой мессенджер. Регистрацию соответствующих доменов обнаружил «Ъ».

Так, в «СПАРК-Интерфакс» обнаружили регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ). Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.

В июне глава компании Татьяна Ким заявила, что Wildberries запустил мессенджер для сотрудников в тестовом режиме. В дальнейшем его собирались масштабировать в начале на российский рынок, затем и на зарубежный.

Wildberries является крупнейшим маркетплейсом в России. Его основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ.

Ранее сообщалось, что виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекса» войдут в единый реестр платежных карт. Он начнет работу в России с 1 сентября.