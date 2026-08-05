Охота на «Цезаря»: как артиллеристы «Востока» поразили французскую САУ

Артиллеристы 36-й армии группировки войск «Восток» занимают огневую позицию. Воздушная разведка заметила движение вражеской пехоты. Координаты цели приходят быстрее, чем вээсушники успевают скрыться из зоны поражения.

Вылазка пресекается прилетом осколочно-фугасного снаряда. Если есть выжившие - им точно не до выполнения задачи.

«Увидели цель - 4-3 человека идут в нашу сторону. Мы начинаем работать по ним. Также по технике: идет подвоз - и мы начинаем работать», - рассказал командир орудия с позывным Мудрый.

Расчеты самоходок «Мста-С» Восточной группировки уничтожают цели на переднем крае, достают и в глубине вражеской обороны. Калибр орудия - 152 миллиметра. Оно достаточно дальнобойное: может закинуть снаряд на три десятка километров. Но главное - мобильность «Мсты-С».

Пехота движется вперед, артиллеристы - за ней. Они оказывают штурмовикам «Востока» мощную огневую поддержку. Могут разобрать блиндаж или провести контрбатарейную работу. Командир вспоминает, как уничтожили самоходную артустановку «Цезарь» французского производства.

«Не давал пехоте подойти. Работал еще их "Гиацинт". Наши другие орудия работали по «Гиацинту», а мы по дальности доставали до "Цезаря". Его разведчик увидел - мы начали по нему работать. Попадание было со второго-третьего раза. Вспыхнул, все загорелось, было поражение цели», - говорит Мудрый.

Записать на свой счет коллег по цеху, говорят, было особенно приятно. Так же, как достать вражеских дроноводов. На пункты управления БПЛА высокоточных снарядов «Краснополь» не жалко.

Цель для «Краснополя» подсвечивается лазером с беспилотного летательного аппарата. Снаряд принимает отраженный сигнал. «Краснополем», даже если захотеть, - не промахнешься.

«Делаем пристрелочный выстрел и наблюдаем, что происходит в районе цели. Подтверждаем, что там находится пункт управления БПЛА. И точечно делаем выстрел "Краснополем", который попадает прямо в блиндаж», - рассказывает командир артиллерийской батареи Самара.

Артиллеристы 36-й армии обеспечивают наступление группировки войск «Восток» на город Орехов с юго-восточного направления. Это ключевой узел оборону ВСУ в Запорожской области. В то же время продвигаются с востока, устанавливая огневой контроль над оставшимися путями снабжения ореховской группировки.

Механика-водителя с позывным Головарь радует не только стоимость его машины. Мощь, скорость, проходимость. Чувствует себя как дома. В Хакассии он работал трактористом. Расчет - вторая семья. Где каждый готов прийти на помощь.

«Приходит боекомплект - загрузить-разгрузить, где-то зарядиться, где-то пацанами помочь, потому что опыт уже большой. Где-то артобстрел, где-то FPV-дроны. Машину надо всегда спасти, увести ее в другое место», - говорит он.

Расчет присматривает новые позиции, на всякий случай - сразу несколько. С прежних, говорят, уже не достают: ушли вперед передовые подразделения.

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