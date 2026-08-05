В Ростове-на-Дону загорелась АЗС с припаркованными автомобилями

Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин. В результате пострадали автомобили. Полиция ведет расследование для установления виновного.

Заправка и припаркованные автомобили загорелись в Северном жилом массиве города. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники полиции и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Полицейские оцепили территорию и обеспечивают безопасность, а также свободный проезд для техники МЧС, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция разыскивает 44-летнего жителя Мелитополя Запорожской области. По данным Главного Управления МВД России по Ростовской области, этот водитель заправил емкости в своем автомобиле, не убедился в безопасности и оставил транспортное средство. Это привело к пожару и повреждению чужого имущества.