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В Ростове-на-Дону загорелась АЗС с припаркованными автомобилями

Пожар произошел из-за нарушения мер безопасности, сообщили в полиции.
Владимир Рубанов 05-08-2026 07:24
© Фото: ГУ МВД по Ростовской области © Видео: ГУ МВД России по Ростовской области

 Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин. В результате пострадали автомобили. Полиция ведет расследование для установления виновного.

Заправка и припаркованные автомобили  загорелись в Северном жилом массиве города. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники полиции и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Полицейские оцепили территорию и обеспечивают безопасность, а также свободный проезд для техники МЧС, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция разыскивает 44-летнего жителя Мелитополя Запорожской области. По данным Главного Управления МВД России по Ростовской области, этот водитель заправил емкости в своем автомобиле, не убедился в безопасности и оставил транспортное средство. Это привело к пожару и повреждению чужого имущества.

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