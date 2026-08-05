Внимание и скорость: как морпехов Северного флота учат сбивать дроны

Морпехи Северного флота ведут бой в условиях городской застройки. Работают двойками: пока один прикрывает огнем, второй совершает маневр.

«Упражнение позволяет отработать каждому бойцу, каждому матросу уверенность в действиях, взаимодействие между парами при выполнении боевых задач», - говорит командир мобильной огневой группы с позывным Старый.

При отработке зачистки здания бойцы действуют группами. Контролируют все коридоры, проемы и так называемые комнаты.

Так в бригаде морской пехоты Северного флота готовят первые мобильные огневые группы. В составе и боец с позывным Помор. Он в армии по призыву всего три месяца, но уже показывает хороший результат при ведении боя в самых разных условиях. В том числе, на макете «Суджанской трубы», известной по операции «Поток».

«Сразу-то, понятное дело, мы особо ничего не показали. Но вот три недели отзанимались, - не идеал тоже, но пойдет в принципе», - рассказывает он.

Работает крупнокалиберный пулемет «Утес». Бьет по БТР условного противника и поражает его.

Впрочем, это еще не финал. Враг атакует с неба, запускает «птицу». Она на скорости летит в сторону бойцов. Но группа «считывает» ее загодя. И по команде «Воздух!» открывает огонь.

Счет идет буквально на секунды. Упускать дрон из виду ни в коем случае нельзя, иначе он может поразить цель. Именно поэтому на полигоне Северного флота бойцов учат быстро реагировать на беспилотники.

Всегда быть начеку парней учит командир с позывным Кардан. За его плечами четыре командировки в зону СВО. В послужном списке - награды: за бои под Авдеевкой, Угледаром и Купянском - медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени.

«Чем ты больше двигаешься - тем ты больше двигаешься. Чем ты больше стреляешь - тем ты чаще попадаешь. И ты лучше, быстрее, выше, сильнее - у нас так и происходит, именно так. Также мы снаряжаем и разряжаем магазины левой рукой, я обучаю их, чтобы обе руки были рабочими… Медицине их обучаем, эвакуации с позиции», - говорит командир мобильной огневой группы.

На подготовку мобильных огневых групп, по плану инструкторов с боевым опытом, уйдет два-три месяца. После чего парни, всему обученные, натренированные, смогут встать на защиту объектов военной инфраструктуры в пункте постоянной дислокации. То есть, нести дежурство они будут исключительно на базе своей бригады.