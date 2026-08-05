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Абхазия осталась без света из-за аварии на ИнгурГЭС

Виктория Стравинская 05-08-2026 21:56
© Фото: Telegram/Abkhaziaz

Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщает Минэнерго Республики.

«Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на ИнгурГЭС», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На данный момент специалисты восстанавливают подачу электроэнергии. Из-за того, что пропало электричество, в абхазских городах и районах также была прекращена подача воды.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Грузии осталась без света. Из-за отсутствия электричества в стране не работали водонапорные насосы, которые привели к остановке подачи воды в некоторых районах Тбилиси.

Власти Грузии тогда заявляли, что будут расследовать блэкаут как диверсию. По информации Государственной службы безопасности страны, без света были Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

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