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Bloomberg: экс-чиновники Британии, ФРГ, Франции и РФ встретились в Вене

Неформальные встречи бывших чиновников в большинстве случаев проходят в формате экспертных дискуссий.
Виктория Стравинская 05-08-2026 20:46
© Фото: Markus Scholz, dpa, Globallookpress

Экс-высокопоставленные чиновники из Великобритании, ФРГ, Франции и России провели встречу в Вене в июле, чтобы обсудить потенциальные условия для мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, на встрече были экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Кто был из бывших высокопоставленных чиновников России – неизвестно.

Как передают авторы статьи, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать запрос агентства на соответствующую тему. В МИД Германии заявили, что не располагают информацией о проведенной в Вене встрече.

Отмечается, что подобные неформальные встречи бывших чиновников – это чаще всего частная инициатива. Они проходят в большинстве случаев в формате экспертных дискуссий.

Ранее издание Politico сообщало, что контакты главы ЕС Антониу Кошты с Кремлем вызвали возмущение у ряда лидеров стран Европейского союза. Начальник кабинета Кошты Педру Лурти мог дважды связываться с официальными лицами в Москве, чтобы наладить контакты с российской стороной для возможного возобновления переговоров.

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