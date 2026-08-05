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Колосков: Инфантино поставил деньги выше футбольных ценностей

По мнению почетного президента РФС, глава ФИФА хотел допустить к управлению чемпионатом мира частных инвесторов, что поставило бы во главу угла финансовые, а не спортивные интересы.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 18:02
© Фото: IMAGO, JOERAN STEINSIEK, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Осуществление планов президента ФИФА Джанни Инфантино могло изменить систему спортивного управления и привести к полному пересмотру футбольных ценностей в мировом масштабе. Об этом рассказал в беседе со Zvezdanews почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Он объяснил, что суть конфликта проста. Инфантино заявил о намерении продать права на организацию чемпионата мира американским коммерческим структурам во главе с младшим братом зятя президента США Дональда Трампа Джошуа Кушнером. Этот шаг вызвал протест со стороны УЕФА и КОНКАКАФ. В своих заявлениях организации объявили бойкот будущему мировому первенству в случае принятия соответствующего решения.

«Инфантино решил в корне перестроить всю систему управления футболом и, в частности, управления Чемпионатом мира по футболу», - отметил почетный президент РФС.

По словам Колоскова, планы Инфантино привели к двум новым факторам. Первое - образование специальной акционерной компании, которая бы стала заниматься управлением чемпионатами мира для мужчин и женщин.

«Это вместо нынешнего Совета международной федерации, в которую входят представители всех континентальных федераций», - подчеркнул Колосков.

Вторым фактором стал допуск до управления частных инвесторов. Это могло бы привести к кардинальным изменениям в мировом футболе.

«Это привело бы к пересмотру футбольных ценностей. Во главу угла ставились бы коммерческие интересы, а не интересы футбола. Это возмутило сначала УЕФА, а затем и другие федерации», - объяснил Колосков.

По его словам, у инициатив Инфантино возникла очень серьезная оппозиция. Глава ФИФА понял, что может потерять свой пост и поспешил отказаться от своих идей.

Ранее почетный президент РФС объяснил Zvezdanews, что бойкот УЕФА чемпионата мира по футболу может привести к тому, что турнир просто не состоится, поскольку без европейских сборных он никому не интересен. На мировой футбол это может повлиять самым непосредственным образом. По мнению Колоскова, для Инфантино это было очень серьезное предупреждение.

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