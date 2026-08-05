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Пожар в ЦНИИмаш в Королеве локализовали

Задымление произошло в подвальной части здания института.
Виктория Стравинская 05-08-2026 18:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве сработала пожарная сигнализация и произошло задымление в подвале. Об этом сообщает Роскосмос.

«Незамедлительно была проведена эвакуация работников. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания», - рассказали в Госкорпорации.

По последней информации, пожар локализовали. На данный момент принимают все необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

Угрозы персоналу «ЦНИИмаш» нет. Управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов, заключили в Роскосмосе.

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