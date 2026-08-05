Британка в 97 лет побила мировой рекорд трюком на крыле самолета

Жительница британского Челтнема Бетти Бромадж побила собственное достижение и вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. Пенсионерке 97 лет, она стала самой пожилой женщиной в мире, выполнившей трюк на крыле летящего самолета. Об этом пишет газета DailyMail.

Предыдущий рекорд Бромадж установила в 2022 году, когда ей было 93 года. Спустя четыре года она снова поднялась в небо, доказав, что возраст не стал для нее препятствием.

Во время полета женщина, закрепленная страховочной системой, стояла на крыле биплана, пока пилот выполнял сложные фигуры высшего пилотажа. Среди трюков были мертвая петля и полный переворот самолета.

Этот экстремальный полет стал для британки уже шестым за последние десять лет. Несмотря на перенесенный в августе 2025 года инсульт, она решилась на новый рекорд ради благотворительности.

С помощью необычной акции Бромадж собирала средства для больницы Челтнема, где проходила лечение после инсульта. В медучреждении поблагодарили пенсионерку и сообщили, что собранные деньги направят на закупку современного медицинского оборудования.