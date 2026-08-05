МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британка в 97 лет побила мировой рекорд трюком на крыле самолета

Жительница Челтнема передала собранные средства местной больнице, в которой сама лечилась от инсульта в прошлом году.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 17:32
© Фото: Thomas Warnack, dpa, Global Look Press

Жительница британского Челтнема Бетти Бромадж побила собственное достижение и вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. Пенсионерке 97 лет, она стала самой пожилой женщиной в мире, выполнившей трюк на крыле летящего самолета. Об этом пишет газета DailyMail.

Предыдущий рекорд Бромадж установила в 2022 году, когда ей было 93 года. Спустя четыре года она снова поднялась в небо, доказав, что возраст не стал для нее препятствием.

Во время полета женщина, закрепленная страховочной системой, стояла на крыле биплана, пока пилот выполнял сложные фигуры высшего пилотажа. Среди трюков были мертвая петля и полный переворот самолета.

Этот экстремальный полет стал для британки уже шестым за последние десять лет. Несмотря на перенесенный в августе 2025 года инсульт, она решилась на новый рекорд ради благотворительности.

С помощью необычной акции Бромадж собирала средства для больницы Челтнема, где проходила лечение после инсульта. В медучреждении поблагодарили пенсионерку и сообщили, что собранные деньги направят на закупку современного медицинского оборудования.

#Самолет #высший пилотаж #Британия #благотворительность #рекорд #пенсионерка #Медучреждение #трюк #медоборудование #книга рекордов гиннесса #Британка #крыло самолета #летящий самолет #британская пенсионерка #сложные фигуры #Челтнем
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 