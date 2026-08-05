Четырехтонный разгонный блок Falcon 9 врезался в поверхность Луны

Четырехтонный разгонный блок американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2025 году компанией SpaceX американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, упал на поверхность Луны. Об этом заявляет корпорация BBC.

Согласно материалу, столкновение космического объекта с лунной поверхностью ожидалось около 8.35 по московскому времени в среду. Официального подтверждения инцидента пока не было, поскольку ни один спутник не находился в удобной позиции для фиксации контакта. Отследить подобное с Земли без специального оборудования крайне сложно.

Специалисты планируют подтвердить факт падения позже, когда будет возможность сравнить снимки лунной поверхности до и после предполагаемого удара. По прогнозам НАСА, на месте падения должен остаться кратер диаметром 18 метров и глубиной 3,6 метра. Скорость объекта в момент удара оценивалась в 8,7 тысячи километров в час.

Американское космическое ведомство подчеркивает, что произошедшее никак не угрожает Земле. Напротив, событие даже представляет научный интерес - появилась дополнительная возможность для изучения лунного грунта.

«Солнечная активность и гравитация стали причиной падения объекта на естественный спутник Земли», - заявили в НАСА.

Отмечается, что Луна регулярно подвергается ударам метеоров, сопоставимых по энергии с падением блока Falcon 9. Ученые утверждают, что это происходит примерно каждые шесть дней.

В середине марта прошлого года верхняя ступень ракеты Falcon 9 вывела на лунную орбиту посадочный модуль Blue Ghost 1. Позже астрономы-любители вычислили вероятность ее падения на Луну. На сегодняшний день на лунной поверхности находится около трех тысяч объектов искусственного происхождения общей массой 190 тонн, первым из них стала советская станция «Луна-2» в 1959 году.

В марте 2025 года жители некоторых российских регионов заметили в небе необычные облака, похожие на спирали. Кроме россиян, изменения в небе зафиксировали и живущие в Германии, Польши и Франции. Предполагалось, что это следы от сброшенного в атмосферу ледяного ракетного топлива от Falcon 9.