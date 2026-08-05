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Российские дроны обратили в бегство польских наемников в Красноярском

Наемников из Польши вычислили по специфическим нашивкам, натовской форме и польским винтовкам.
Андрей Вакула 05-08-2026 14:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с дроноводом Ильей Гавазиным, который принимал участие в боях за Красноярское в ДНР. Тот рассказал про иностранных наемников, пытавшихся оборонять населенный пункт. 

«Польские наемники, которые были вычислены по форме НАТО, по нашивкам и польским винтовкам. Там их было на тот момент три человека», - отметил Гавазин.

Он добавил, что наемников атаковали российские ударные дроны. После этого им пришлось бежать, спасаясь через лесополосы, но это не спасло польских боевиков. 

Отмечено, что освобождение Красноярского имеет важное тактическое значение. От этого поселка осталось около трех километров до окраин Доброполья, которое, в свою очередь, представляет собой важный логистический центр врага на западе Донецкой Народной Республики. Противник накопил вооружение и боеприпасы, используя шахты, уходящие под землю на многие километры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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