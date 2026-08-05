Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Июль этого года стал в России самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, начавшихся в 1891 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Средняя температура месяца превысила предыдущие рекорды, установленные в 2010 и 2024 годах. По данным Гидрометцентра России, рекордные показатели были достигнуты благодаря экстремально высоким температурам на востоке Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В этих регионах среднемесячные температуры превысили климатическую норму на 2-3° и более, а в Тюменской области - на целых 4,0°.

В то же время на европейской части страны преобладала прохладная погода. В некоторых местах среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 1° и более. Июль в Москве и Санкт-Петербурге был типичным месяцем с точки зрения температуры. В столице отклонение от нормы составило +0,2°, а в Петербурге - –0,1°.

Ранее метеоролог предупредил, что после первых теплых дней августа в столицу могут прийти сильные локальные ливни, после чего погода изменится. Температура воздуха в Москве составит около +25 градусов. Во второй декаде может произойти резкое понижение температуры до +13...+18 градусов в дневные часы.