В Соцфонде назвали максимум и минимум оплаты больничного листа

Социальный фонд России сообщил, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составил почти 7 тысяч рублей в день. Сейчас эта величина достигла 6827,40 рублей в день.

При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. Размер пособия за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

В то же время наименьший размер пособия составил 873,97 рубля в день в те месяцы, в которых 31 день. В более короткие месяцы эта выплата составляет 903,10 рубля и 967,61 рубля. В ведомстве уточнили, что сведения о больничных можно получить на портале госуслуг в разделе «Здоровье».

Ранее у самозанятых граждан в России появилась возможность оформлять оплачиваемый больничный лист. Для этого они должны каждый месяц платить добровольные взносы.