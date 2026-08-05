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В Соцфонде назвали максимум и минимум оплаты больничного листа

Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности достигла 6827,40 рублей в день.
Владимир Рубанов 05-08-2026 10:35
© Фото: Bulkin Sergey news.ru, Global Look Press

Социальный фонд России сообщил, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составил почти 7 тысяч рублей в день. Сейчас эта величина достигла 6827,40 рублей в день.

При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. Размер пособия за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

В то же время наименьший размер пособия составил 873,97 рубля в день в те месяцы, в которых 31 день. В более короткие месяцы эта выплата составляет 903,10 рубля и 967,61 рубля. В ведомстве уточнили, что сведения о больничных можно получить на портале госуслуг в разделе «Здоровье».

Ранее у самозанятых граждан в России появилась возможность оформлять оплачиваемый больничный лист. Для этого они должны каждый месяц платить добровольные взносы.

#здоровье #Здравоохранение #госуслуги #МРОТ #временная нетрудоспособность #оплата #социальная поддержка #больничный лист #социальный фонд россии
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