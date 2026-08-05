МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Града» уничтожил вражеский опорник в Запорожской области

Удалось ликвидировать около 20 украинских боевиков, а также разрушить укрепления неприятеля.
05-08-2026 12:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Цель выявили операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток». Враг замаскировал укрепления опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Там находились боевики, а также оборудованных огневые точки и укрытия.

Уточнив координаты, дроноводы передали данные расчету «Града». Заняв огневую позицию и наведя боевую машину на цель, артиллеристы дали залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Результат - уничтожение более чем 20 боевиков, а также вражеских огневых точек и оборудованных укрытий.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что уничтожение опорного пункта ослабило оборону украинских боевиков на участке линии боевого соприкосновения. Это создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #спецоперация #РСЗО #Град #артиллеристы #запорожская область #укрепления #Реактивная артиллерия #Опорный пункт #группировка восток
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 