Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Цель выявили операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток». Враг замаскировал укрепления опорного пункта в лесополосе Запорожской области. Там находились боевики, а также оборудованных огневые точки и укрытия.

Уточнив координаты, дроноводы передали данные расчету «Града». Заняв огневую позицию и наведя боевую машину на цель, артиллеристы дали залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Результат - уничтожение более чем 20 боевиков, а также вражеских огневых точек и оборудованных укрытий.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что уничтожение опорного пункта ослабило оборону украинских боевиков на участке линии боевого соприкосновения. Это создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.