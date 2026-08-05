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В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Воздушная тревога была объявлена в столице Украины и в части Киевской области.
Анастасия Митина 05-08-2026 01:15
© Фото: Открытые источники

На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание Новости.LIVE.

«В Киеве прозвучали взрывы», - говорится в публикации.

Воздушная тревога была объявлена в столице Украины и в части Киевской области.  Также украинские издания публикуют информацию о пожарах в Киеве. Российские военнослужащие, в отличие от украинских боевиков, поражают только военные объекты и предприятия ВПК противника.

Ранее Вооруженные силы РФ в ночь на 30 июля нанесли ракетный удар по заводам в Киеве и Львове. На них производили и хранили дальнобойные дроны и другую военную технику.

#пожар #Украина #Киев #ВСУ #военные #Владимир Зеленский #взрывы #воздушная тревога #Киевская область #предприятия ВПК
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