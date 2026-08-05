На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание Новости.LIVE.

«В Киеве прозвучали взрывы», - говорится в публикации.

Воздушная тревога была объявлена в столице Украины и в части Киевской области. Также украинские издания публикуют информацию о пожарах в Киеве. Российские военнослужащие, в отличие от украинских боевиков, поражают только военные объекты и предприятия ВПК противника.

Ранее Вооруженные силы РФ в ночь на 30 июля нанесли ракетный удар по заводам в Киеве и Львове. На них производили и хранили дальнобойные дроны и другую военную технику.