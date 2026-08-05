«Эффект бабочки»: ученый объяснил, почему прогнозы погоды не всегда сбываются

Современная метеорология пока не позволяет делать абсолютно точные прогнозы погоды на длительный срок из-за особенностей атмосферных процессов. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев в беседе с RT.

По словам специалиста, наиболее точными остаются прогнозы на ближайшие несколько дней. Современные численные модели позволяют достаточно точно предсказывать погоду примерно на три дня вперед — ошибка в температуре обычно составляет около одного-двух градусов.

При этом прогнозы на пять-семь дней уже могут иметь погрешности, особенно в деталях — например, при определении времени начала дождя или локальных гроз. После семи-десяти дней прогноз становится в основном вероятностным: специалисты могут оценивать общие тенденции, но не могут точно назвать температуру в конкретный день.

«В целом детальный прогноз возможен примерно на 10-14 дней», - отметил Хитев.

Эксперт объяснил ограничения прогнозирования так называемым «эффектом бабочки», который связан с теорией хаоса. По его словам, атмосфера относится к сложным системам, где на состояние погоды одновременно влияет множество факторов.

«Даже незначительное изменение исходных данных может со временем изменить результат расчета и привести к совершенно другому прогнозу», - рассказал специалист.

Хитев уточнил, что полностью устранить эту проблему невозможно даже при наличии более совершенных технологий. Любые небольшие ошибки в исходных данных со временем усиливаются, что влияет на итоговый прогноз.

При этом эксперт подчеркнул, что это не делает прогнозы бесполезными. Краткосрочные модели, особенно на срок до недели, остаются достаточно надежными, а долгосрочные прогнозы используются для оценки возможных климатических тенденций — например, вероятности более теплого или холодного периода.

В 1960-х годах американский метеоролог и математик Эдвард Лоренц, работая с численной моделью атмосферы, обнаружил, что небольшие изменения исходных данных могут привести к значительным различиям в результатах расчетов. Это открытие стало одним из основополагающих для теории хаоса. В современной метеорологии для составления прогнозов используются данные спутников, метеостанций, радаров и компьютерных моделей. Однако сложность атмосферных процессов ограничивает срок, на который можно сделать точный прогноз.