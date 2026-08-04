Стреляли под ноги: жители Константиновки рассказали об издевательствах ВСУ

Военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком и 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса «Южной» группировки эвакуировали мирных жителей из Константиновки в тыловые районы. Там им предоставили безопасное укрытие, оказали первую помощь, накормили горячей едой и напоили чаем.

Кадры эвакуации показало Минобороны. По пути группа попала под массированный удар украинских дронов. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Расчеты беспилотных систем «Орех» прикрывали эвакуационную группу и уничтожили несколько вражеских дронов. Один из операторов уничтожил гексакоптер R-18, перерезав его оптоволоконный кабель лопастями своего дрона. Также он сбил несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ.

Заместитель командира 89-го танкового полка с позывным «Каскад» рассказал, что операция проходила в несколько этапов. Группа вышла из Константиновки за четыре-пять дней. Погода помогла: пошел дождь, и это позволило быстрее продвигаться.

«Мы чудом спасли двух гражданских, которые были под обстрелом FPV-дронов. Также мы уничтожили подразделение ВСУ, которое угрожало мирным жителям. Слава богу, все остались живы, без потерь», - рассказал Каскад.

Мирные жители города рассказали, что боевики угрожали им расправой при малейшей попытке подать знак российской армии или эвакуироваться. ВСУ обещали гражданским, что будут бить по ним артиллерией и беспилотниками.

«Стреляли перед ними в землю, говорили, что на всех патронов хватит, то есть никто никого жалеть не будут. Любой дымок, любой сигнал, белая тряпка для Вооруженных сил России, чтобы их эвакуировать - туда будет наноситься огонь артиллерии, будут лететь все "птицы", то есть все. Украина не пожалеет ничего, чтобы уничтожить мирных жителей», - передал рассказы гражданских людей из Константиновки Каскад.

Житель города Иван Ханин рассказал о жизни под обстрелами ВСУ. По его словам, украинцам недоплатили из-за того, что Константиновку не обстреливали. И тогда они сами начали бить по городу, чтобы им увеличили зарплату. Эвакуированные люди поблагодарили российских военных. По словам Ханина, жителей города «вытащили из концлагеря».

Ранее российские военнослужащие рассказали, как выводят людей из Красноармейска и недавно освобожденного Гришина. Мирные жители рассказали, что ВСУ раздавали отравленную воду, после которой половина улицы погибла.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.