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Мирошник: ВСУ усилили удары по гражданским объектам при Драпатом

За шесть дней июля ранены почти 500 человек, включая 21 ребенка.
Владимир Рубанов 04-08-2026 06:59
© Фото: МИД России

После кадровых изменений в ВСУ активизировались нападения на гражданские объекты. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что тенденции, обозначенные ранее, не изменились, а лишь усилились. Упор на атаки на гражданские объекты и мирное население был сделан при прежнем министре обороны Михаиле Федорове и продолжается при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом, отметил он.

Только с 20 по 26 июля ВСУ использовали против гражданских объектов не менее 7 195 боеприпасов, сообщил Родион Мирошник. Это привело к ранениям почти 500 человек, включая 21 ребенка.

Интенсивность обстрелов значительно возросла: в конце мая фиксировалось около 4 тысяч ударов в неделю, а в ноябре прошлого года - 3,5 тысячи. Преимущественно атаки совершаются с помощью беспилотников, на которые приходится 91% всех пострадавших, сообщил представитель МИД.

За июнь и июль украинские дроны атаковали гражданские автобусы более 35 раз. Эта тактика направлена на парализацию передвижения мирного населения в приграничных районах.

Ранее Драпатый заявил, что жители Донбасса несознательны и «жаждут халявы». Кроме того, он назвал россиян, «нацией, не имеющей права на существование». В МИД РФ назвали это заявление подстрекательством к геноциду, а в Кремле предупредили, что главком ВСУ ответит за эти слова.

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