«Молния» крутит винтом, машет элеронами. Системы работают в штатном режиме. Операторы готовы запустить ударный беспилотник. И вот он поднимается в небо. Расчеты будут разбирать укрепления и огневые точки боевиков.

Дрон 5-й армии группировки войск «Восток» поднимается до отметки 80 метров. Здесь меньше воздействие вражеской радиоэлектроники. Когда «Молния» пикирует на цель, помехи ей уже - не помеха.

Грузоподъемность обычной «Молнии» - до 10 килограммов. У модели «Молния-ПВО» - в три раза скромнее. Она создана, чтобы догонять тяжелые беспилотники противника. Но есть плюсы и в ее работе по наземным целям.

«Она меньше, скоростнее, маневреннее. Ее сложнее сбить, чем обычную "Молнию". Если заходить в блиндаж - больше шансов, что она не зацепит ни ветки, ничего», - говорит командир расчета БПЛА Чита.

Это то, что нужно для уничтожения малых групп противника, которые пытаются просочиться на наши позиции. Очередные разведчики противника замечены в лесопосадке. Для уничтожения такой цели много взрывчатки не надо.

«Я вот сейчас отойду от вас, через 30 минут вы меня год не найдете. А я буду около вас ползать. Вот такая работа», - говорит сапер Восточной группировки с позывным Чех.

Он умеет быть ниже травы, в которой устанавливает минные заграждения. Рассказывает: вээсушники пытаются зайти постоянно на разных участках линии соприкосновения.

«Задача у них - разведка: сколько нас, на каких позициях, чтобы передать FPV, конкретным операторам, чтобы нас разбирали потихонечку. Они, наверное, готовятся к большому наступлению, которое не получится. Данный участок занят хорошо, оборона держится, чисто в разведке они», - объясняет инженер саперной группы.

Враги маскируются не только под местность. Могут пытаться выдать себя за своих. Когда обман вскрывается, оказывают ожесточенное сопротивление.

«Начинают хватать бутылки, палки, когда понимают, что раскусили их. Мы его взяли, оружие забрали, он понял - дальше некуда. Начинает обороняться, чтобы от нас убежать», - рассказывает Чех.

Так бойцы 5-й армии встречают незваных гостей, о приходе которых предупреждает воздушная разведка.

«Обходим, заходим с флангов - и все. Чтобы враг назад не отошел, не сказал, где кто находится», - говорит стрелок с позывным Бурый.

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уверено продвигаются, обходят по флангам и перекрывают кислород ореховскому укрепрайону ВСУ. После его уничтожения можно будет в полной мере развернуть операцию по освобождению столицы региона.

Крах ореховского узла обороны станет для киевского режима настоящей военной катастрофой. ВСУ не в силах контратаковать и устраивают вылазки, которые выявляются и пресекаются нашими подразделениями.

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