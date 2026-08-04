Дания начала призыв новобранцев в ответ на угрозы Трампа

Власти Дании призвали новобранцев в армию в целях наращивания обороноспособности на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что были призваны около 1,6 тысяч новобранцев. Они уже приступили к прохождению обновленной одиннадцатимесячной военной службы. На протяжении первых пяти месяцев солдаты освоят базовую подготовку, затем последуют шесть месяцев оперативной службы.

Агентство передает, что около 100 военных в течение месяца будут направлены в Гренландию. К 2033 году Королевство планирует довести количество призывников до 7,5 тысяч человек.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии в дополнении к союзническим обязательствам по НАТО.

Ранее Трамп назвал Гренландию причиной разногласий с НАТО. Его разочаровало отсутствие поддержки Австралии, Южной Кореи и Японии. Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США.

До этого глава Белого дома объявил о начале переговоров о покупке Гренландии. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведутся переговоры, и какие именно вопросы урегулированы. Зато Трамп выразил уверенность, что Европа хочет, чтобы сделка по Гренландии состоялась.