Дуров* объяснил исчезновение Telegram из App Store атакой «вымогателей»

Основатель Telegram Павел Дуров* прокомментировал кратковременное удаление приложения мессенджера из App Store, заявив, что причиной стала скоординированная атака со стороны «вымогателей».

По его словам, злоумышленники использовали автоматизированные учетные записи и техническую уловку с редактированием старых сообщений в публичных чатах. Они заменяли их на запрещенный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, который оставался невидимым для большинства участников сообщества и не мог быть оперативно обнаружен через стандартные механизмы жалоб.

«Вымогатели используют автоматизированные учетные записи для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем сообщают об этом напрямую в Apple, пытаясь добиться удаления законных сообществ, владельцы которых отказались платить им», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он также раскритиковал действия Apple, заявив, что приложение, которым «пользуются более миллиарда человек», было удалено без предварительного контакта с разработчиками.

«Это создает потенциальный системный риск для каждого мобильного приложения, содержащего пользовательский контент», — считает Дуров.

Кроме того, основатель Telegram предупредил, что подобные схемы могут быть использованы и против других платформ, если они окажутся «не настолько подготовлены».

В ночь на 4 августа приложение Telegram временно исчезло из App Store. В Apple объяснили это обнаружением пользователя, распространявшего материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей. Компания сообщила, что уведомила администрацию Telegram, после чего аккаунт был «немедленно» заблокирован. Позже приложение вновь стало доступно пользователям.

* Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.