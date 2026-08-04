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Путин наградил Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Певец получил награду за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в области культуры и искусства.
Виктория Стравинская 04-08-2026 19:25
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Певца представили к награде за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <...> орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Баскова Николя Викторовича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.

Напомним, в 2009 году Баскову присвоили звание народного артиста России. Среди его наград – орден Почета, орден Дружбы, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Франциска Скорины (Белоруссия), «Честь и слава» III степени (Абхазия) и другие.

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