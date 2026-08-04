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Заславский покинул пост ректора ГИТИСа

Григорий Заславский возглавлял ГИТИС с 2016 года.
Виктория Стравинская 04-08-2026 18:23
© Фото: Telegram/gzaslavskii

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский оставил свой пост. Об этом сообщили в институте.

Известно, что Заславский ушел с должности по собственному желанию. Исполняющей обязанности ректора Государственного института театрального искусства назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову.

«Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова», - говорится в сообщении.

Напомним, Заславский возглавлял ГИТИС с 2016 года. Он является заслуженным деятелем искусств РФ и кандидатом филологических наук.

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