Заславский покинул пост ректора ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский оставил свой пост. Об этом сообщили в институте.

Известно, что Заславский ушел с должности по собственному желанию. Исполняющей обязанности ректора Государственного института театрального искусства назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову.

«Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова», - говорится в сообщении.

Напомним, Заславский возглавлял ГИТИС с 2016 года. Он является заслуженным деятелем искусств РФ и кандидатом филологических наук.