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«Транснефть» передала госпиталю Мандрыка новое медоборудование

Компания также вручила 150 продуктовых подарочных наборов военнослужащим, которые проходят лечение в госпитале.
Гоар Хачатурян 04-08-2026 18:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония передачи нового медицинского оборудования, приобретенного при поддержке ПАО «Транснефть». Мероприятие прошло с участием руководства компании, представителей госпиталя, медицинского персонала и военнослужащих, проходящих лечение.

В церемонии приняли участие вице-президент ПАО «Транснефть» Владимир Каланда и начальник Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков.

В рамках благотворительной помощи госпиталь получил 92 комплекта хирургических инструментов, ЛОР-комбайн Otocompact, два видеоларингоскопа, аппарат для ультразвуковой терапии, а также 13 специализированных медицинских холодильников для хранения препаратов и материалов.

Помимо передачи оборудования «Транснефть» вручила 150 продуктовых подарочных наборов военнослужащим. Они проходят лечение в госпитале после ранений, полученных в ходе специальной военной операции.

«Первый этап профессиональной ориентации вы уже прошли. Поэтому всех, кто выздоровеет, всех, кто вылечится и решит перейти на гражданскую службу, ждем в компании. У нас действует программа по профессиональной переподготовке участников специальной военной операции. Более 500 наших работников, которые прошли СВО, вернулись к местам своей работы и успешно продолжают трудиться», - отметил Каланда.

Он добавил, что еще более тысячи сотрудников предприятия находятся на линии боевого соприкосновения. С первых дней СВО «Транснефть» активно помогала российской армии и бойцам. Она является частью государства, подчеркнул Каланда, поэтому трудности страны - это в том числе и трудности компании.

«Передаю вам приветствие и слова искренней благодарности от лица руководителя нашей компании Николая Петровича Токарева. Слова благодарности медицинскому персоналу - тем, кто оказывает помощь, поднимает на ноги бойцов. И в первую очередь, конечно, вам, дорогие друзья, которые, рискуя своей жизнью, отстаивают нерушимость нашей страны», - сказал он.

Павел Крайнюков в свою очередь выразил благодарность компании за ее неоценимый вклад и поддержку госпиталю. Все это придает уверенности в завтрашнем дне, подчеркнул генерал-майор медицинской службы.

«Все это придает нам уверенности в завтрашнем дне, что мы не одни, что рядом с нами есть вы - те, которым небезразлично то, что сейчас происходит в нашей стране. Поэтому большое вам человеческое спасибо, мы очень благодарны. Все, что мы получаем, идет только для одного - для того, чтобы наши бойцы быстрее выздоровели и встали в строй», - отметил Крайнюков.

Мероприятие прошло в конференц-зале госпиталя. После официальной части для участников выступила приглашенная певица.

Ранее в Москве завершилась масштабная реконструкция лечебно-диагностического комплекса Минобороны РФ. Ремонт длился несколько лет. Флоатинг, соляная пещера и уникальные тренажеры для восстановления двигательной активности - и это только часть кабинетов физитерапевтического отделения, которые появятся в новом лечебно-диагностическом корпусе военного госпиталя.

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