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В Киргизии запретили кремацию тел умерших

Предавать тела усопших огню теперь нельзя ни при каких обстоятельствах на территории Киргизии.
Виктория Стравинская 04-08-2026 15:42
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress

В Киргизии запретили кремировать тела умерших. Новые правила внесли в закон «О погребении и похоронном деле».

Помимо кремации, в стране запретили хоронить прах умершего. Также под запретом и подзахоронение.

Теперь предавать тела усопших огню нельзя ни при каких обстоятельствах на территории Киргизии. Как передает Life.ru, запрет распространяется не только на скончавшихся, но и на мертворожденные плоды. Единственное исключение – санитарное термическое уничтожение органов и тканей человека, которые остаются после медицинских вмешательств.

Поправки в закон были приняты, чтобы навести порядок в похоронном деле. В стране хотят четко разграничить ритуальные услуги от санитарно-технических манипуляций с биологическими объектами.

#киргизия #Запрет #огонь #закон #ритуальные услуги #кремация #новый закон
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