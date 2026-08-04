В Киргизии запретили кремацию тел умерших

В Киргизии запретили кремировать тела умерших. Новые правила внесли в закон «О погребении и похоронном деле».

Помимо кремации, в стране запретили хоронить прах умершего. Также под запретом и подзахоронение.

Теперь предавать тела усопших огню нельзя ни при каких обстоятельствах на территории Киргизии. Как передает Life.ru, запрет распространяется не только на скончавшихся, но и на мертворожденные плоды. Единственное исключение – санитарное термическое уничтожение органов и тканей человека, которые остаются после медицинских вмешательств.

Поправки в закон были приняты, чтобы навести порядок в похоронном деле. В стране хотят четко разграничить ритуальные услуги от санитарно-технических манипуляций с биологическими объектами.