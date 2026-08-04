Экипаж Ми-28НМ поразил бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о нанесении поражения замаскированной бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Летчики получили координаты замаскированной бронетехники врага и украинских боевиков перед вылетом. Цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Достигнув цели, экипаж поразил ее при помощи ЛМУР - легкой многоцелевой управляемой ракеты. Попадание подтвердил доклад разведки. Отмечено, что, пустив ракету, летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации врага в зоне специальной военной операции. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.