МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ поразил бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Авиаудар легкой многоцелевой управляемой ракетой наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
04-08-2026 17:01
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении поражения замаскированной бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Летчики получили координаты замаскированной бронетехники врага и украинских боевиков перед вылетом. Цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Достигнув цели, экипаж поразил ее при помощи ЛМУР - легкой многоцелевой управляемой ракеты. Попадание подтвердил доклад разведки. Отмечено, что, пустив ракету, летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации врага в зоне специальной военной операции. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #бронетехника #вертолет #ракета #Ми-28НМ #спецоперация #ударный вертолет #армейская авиация #ЛМУР #Огневое поражение #группировка «Центр»
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 