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В Уфе скончался 19-летний воспитанник «Салавата Юлаева»

Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Владимир Рубанов 04-08-2026 12:24
© Фото: nmhl.fhr.ru

Российский хоккеист Амир Ханов скончался в Уфе во время свидания со своей девушкой. По предварительным данным, причиной смерти 19-летнего спортсмена стал оторвавшийся тромб.

Все случилось во время мастер-класса по лепке из глины, на который спортсмен пришел вместе со своей девушкой, пишет Mash Batash со ссылкой на отца хоккеиста. Хоккеист внезапно потерял сознание, и, несмотря на все усилия по оказанию помощи, спасти его не удалось.

У молодого человека были проблемы с сердцем, сообщил источник ТАСС. В то же время агент игрока Валерий Зацепин рассказал, что хоккеист успешно прошел углубленное медобследование в феврале. Тогда у него не нашли отклонений по здоровью.

Зацепин добавил, что, по предварительным данным от отца, причиной трагедии мог стать оторвавшийся тромб. Но точный диагноз пока не установлен.

Ханов был воспитанником известной уфимской хоккейной школы «Салават Юлаев». Он обучался в системе клуба с 2017 по 2023 год. Последние два сезона он выступал в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ).

Последним клубом в карьере Ханова стала команда «Самара». В прошлом сезоне он провел в ее составе шесть матчей и набрал два очка.

#Спорт #Хоккей #самара #здоровье #Башкирия #Уфа #Салават Юлаев #НМХЛ #Национальная молодежная хоккейная лига
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