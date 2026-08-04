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Мишустин анонсировал создание новых круглогодичных курортов в России

Председатель правительства РФ также рассказал, что в отели теперь можно будет заселяться по Максу и без паспорта.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 10:29
© Фото: Alexandr Knyazev, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России создадут новые круглогодичные курорты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма, прошедшего в Горно-Алтайске.

«Реализуем масштабный проект - "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов», - сказал председатель правительства РФ.

Он подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также планируется модернизировать 75 аэропортов. В 38 из них уже начаты работы.

Российский премьер обратил внимание, что в сфере туризма уже работает комплекс инструментов господдержки. Прежде всего речь идет о программе льготного кредитования. С ее помощью сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. Будут возведены еще 40 круглогодичных объектов - аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений. По словам Мишустина, общий объем инвестиций в эти проекты - около 1,6 триллиона рублей. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей.

Мишустин также рассказал, что заселиться в отель теперь можно через Макс и без паспорта. Такая система уже заработала в двух сотнях отелей в сорока регионах. Кроме Макса, снять номер в гостинице также можно по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. По словам Мишустина, отрасль активно развивается несмотря на некоторые сложности.

«Ежегодно по стране совершается десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие - более 43 миллионов. В том числе, и иностранными туристами - сыше трех миллионов. Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. Период пребывания в России увеличили практически в два раза, до 30 дней. Напомню, до этого было всего 16 дней. Существенно больше стало гостей из Китая благодаря введенному безвизовому режиму», - рассказал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что кабмин дополнительно выделил 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников спецоперации. Он подробно остановился на ситуации в Крыму и пообещал, что туротрасли полуострова продолжат оказывать поддержку. Туда уже направили более 4 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр отмечал, что России нужно наращивать производство и использование собственного медицинского оборудования. В ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири он посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске - больницу открыли два года назад в рамках национального проекта «Здравоохранение». 26 тысяч квадратных метров, стационар и поликлиника на сотни пациентов - это единственное в регионе учреждение, где оказывают такую высокотехнологичную помощь. Глава правительства особенно отметил систему цифрового сопровождения онкобольных - с использованием технологий ИИ.

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